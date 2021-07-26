Губернатор Куйвашев вручил Семену Спектору высокую награду

Семен Спектор. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев, 26 июля, вручил Семену Спектору знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» первой степени.

Куйвашев отметил, что имя легендарного врача, который является почетным гражданином Свердловской области и города Екатеринбурга, стало для уральцев символом милосердия и заботы, а его Областной клинический госпиталь ветеранов войн, который создавал Спектор, один из лидеров по масштабу деятельности в России.

- Ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, заботы и милосердия. В годы Великой Отечественной войны на вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Долгожданная Победа и мирное время дали вам возможность получить любимую профессию, всецело посвятить себя помощи людям, – сообщил губернатор.

Легендарного врача поздравил губернатор региона Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В свою очередь Семен Спектор заявил:

- Счастлив, что когда-то я попал и остался жить здесь, в Свердловской области. Самые лучшие люди живут здесь, на Урале. Я им предан, и до конца жизни буду им служить, — сказал Семен Спектор.

Помимо Евгения Куйвашева почетного гражданина пришли глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.