Гимнаст Давид Белявский может стать куратором студентов-спортсменов УРФУ

Давид Белявский может принести пользу уральским студентам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете планируют, что гимнаст Давид Белявский станет куратором студентов-спортсменов сборной команды университета и всей Свердловской области. Ранее спортсмен закончил магистратуру этого вуза по программе «Управление и технологии в сфере физической культуры и спорт».

- Давид Белявский участвовал и в Универсиаде, его опыт очень полезен университету. Спортсмен поддерживает связь с вузом, активно общается с нашими студентами и спортсменами. Мы рассчитываем привлечь Белявского и в качестве куратора студентов-спортсменов Свердловской области и сборной команды университета, - говорит директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

В Университете отметили, что имя гимнаста присутствует на скульптурной композиции в честь завоевавших медали Олимпийских игр, всемирной Универсиады и студенческих чемпионатов мира, установленной в Екатеринбурге к 100-летию вуза.

Напомним, в понедельник, 26 июля, сборная России по спортивной гимнастике стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Среди триумфаторов был уралец Давид Белявский.