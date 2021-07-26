В Екатеринбурге спасли кошку из затопленного подвала

Кошку вернули прежним владельцам. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге спасатель «Зооспаса» вытащил кошку из затопленного подвала. Заявка поступила по адресу Мраморская 34 корпус 4. Бедное животное в подвал выбросил зять позвонившей женщины, которая из-за болезни была прикована к кровати.

Дочь женщины увидела питомца, сидящим на выступе дальней стены подвала. Дверь в подвальное помещение была открыта, но сложность забрать кошку самим составлял высокий уровень воды.

- При входе просто сырой пол, чуть подальше начинается лужа. Продвигаюсь вперед с мыслями, что у заявителей от страха глаза велики, что они очень преувеличили сложности и просто не захотели дать себе труд сходить в подвал. Но глубина нарастает, вода уже по щиколотку. Иду к кошке, уровень воды уже на половине сапог и быстро повышается! Продвигаюсь все медленнее, и вот вода в первый раз переливается поверх сапога, и вот уже они оба затоплены и уже не видны под водой. Полные водой сапоги как тяжелые гири на ногах, – рассказал волонтер-спасатель Евгений Зенков.

Кошка легко далась в руки своему спасителю и ее вернули владельцам. Однако владельцы попросили пристроить животное, потому что хозяин вновь может ее выбросить. Для четвероного друга уже на следующий день нашли людей, готовых забрать, но хозяева отдавать кошку уже не захотели.