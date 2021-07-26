В Нижнем Тагиле ищут 56-летнюю женщину-дворника

Женщина пропала еще 9 июля. Фото: пресс-группа УМВД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле ищут 56-летнюю женщину Ирину Завьялову. Она 9 июля 2021 года она из поселка Малая Лая поехала на работу и пропала. Женщина работала дворником в управляющей компании. Последний раз ее видели в районе улиц Островского и Ломоносова.

- В день исчезновения, женщина была на работе. В последний раз ее видели около 16.00. Также выяснилось, что 12 июля 2021 года она позвонила родственникам и пыталась что-то объяснить, но они ее не поняли. С того момента ее телефон недоступен, – сообщает TagilCity.ru со ссылкой на УМВД по Нижнему Тагилу.

В день исчезновения Ирина Завьялова была одета в черную ветровку, бриджи салатного цвета, желтую кепку.

Ее приметы: рост - 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные глаза и короткие волосы русого цвета.