В Екатеринбурге будут судить мошенников, которые обманули граждан на 15 миллионов рублей

Дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить группу мошенников, которые обманули несколько горожан. Мужчина и женщина, рассказывали своим жертвам о связях в администрации Екатеринбурга и несуществующих программах предоставления социального жилья с возможностью приватизации. Им также помогала знакомая женщина, которая не подозревала о том, что пара обманывает доверчивых горожан.

- С 2015 по 2017 год обвиняемые обманывали потерпевших, будто бы помогая им приобрести жилье в Екатеринбурге по цене ниже рыночной, – сообщили пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Реальной возможности помочь гражданам с жильем у злоумышленников не было. За два года компания похитила деньги у 15 человек на сумму более 15,8 миллиона рублей.

Уголовное дело о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере передано в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.