В Екатеринбурге разработают проект по очистке и благоустройству рек

Чиновники займутся водными объектами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым проинспектировали Железнодорожный район города.

Губернатор и мэр сначала отправились на Малаховскую плотину, возведенную еще в 1824 году на реке Ольховка. Ее нужно отремонтировать, а саму реку почистить.

Куйвашев отметил, что решение таких вопросов должно быть комплексным по всему городу с привлечением экологов, экспертов, общественников и поставил задачу очистить городские реки.

- Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Посмотрите, как приятно находиться в городах, которые стоят на больших красивых реках. Разработайте план спасения наших городских рек и обсудите его на совете неравнодушных граждан – сказал губернатор, обратившись к мэру города.

В ходе встречи журналист Иннокентий Шеремет поднял вопрос о благоустройстве набережной Исети, заявив, что это понравится жителям города и привлечет туристов. Евгений Куйвашев согласился и отметил, что, несмотря на высокие затраты и трудоемкость, идею можно реализовать.