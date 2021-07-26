В Екатеринбурге разработают проект по очистке и благоустройству рек

Чиновники займутся водными объектами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым проинспектировали Железнодорожный район города.
Губернатор и мэр сначала отправились на Малаховскую плотину, возведенную еще в 1824 году на реке Ольховка. Ее нужно отремонтировать, а саму реку почистить.
Куйвашев отметил, что решение таких вопросов должно быть комплексным по всему городу с привлечением экологов, экспертов, общественников и поставил задачу очистить городские реки.
- Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Посмотрите, как приятно находиться в городах, которые стоят на больших красивых реках. Разработайте план спасения наших городских рек и обсудите его на совете неравнодушных граждан – сказал губернатор, обратившись к мэру города.
В ходе встречи журналист Иннокентий Шеремет поднял вопрос о благоустройстве набережной Исети, заявив, что это понравится жителям города и привлечет туристов. Евгений Куйвашев согласился и отметил, что, несмотря на высокие затраты и трудоемкость, идею можно реализовать.