Мэр Екатеринбурга уговорил силовиков оставить парк УрГУПС открытым для горожан

Доступ в парк останется свободным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что парк УрГУПС будет открыт для всех горожан. На своей странице в Instagram он отметил, что занимался этим вопросом четыре месяца.

- Провел переговоры с силовыми ведомствами, РЖД, руководством вуза. В Москве встретился с руководителем учредителя УрГУПС — Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорем Ковалем. Он однозначно поддержал нашу позицию, - сообщил мэр.

Также Орлов добавил, что провел встречу с ректором УрГУПСа Александром Галкиным. По словам главы города после всех встреч было принято решение, что требования по безопасности должны быть соблюдены, но доступ в парк ограничивать нельзя.

Помимо этого Орлов заручился поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева во время обхода парка 26 июля.

- Парк останется открыт для всех! – подытожил Орлов.

В феврале 2020 года стало известно, что УрГУПС хочет построить на территории парка бассейн. Подрядчик по договору вырубил 47 деревьев и выкорчевал 54 пня, чтобы освободить землю для этого. Позже прокуратура признала вырубку незаконной. Университет в свою очередь заявил, что строить бассейн не будут, так как на это пока нет средств.

В апреле 2021 территорию УрГУПСа, в том числе парк, частично обнесли забором. По контракту подрядчика с вузом, кроме забора еще должны были появиться два КПП, которые должны были оборудовать полноростовыми турникетами, арочными металлодетекторами, интроскопами для сканирования содержимого сумок и камерами для измерения температуры тела.