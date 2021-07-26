В Екатеринбурге появилась электронная очередь на вакцинацию против COVID-19

В пунктах вакцинации в торговых центрах появились электронные табло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, чтобы поставить прививку против COVID-19 в торговых центрах, теперь не нужно стоять в живой очереди. Электронные терминалы установили в мобильных пунктах вакцинации в ТРЦ «Гринвич», «Академический» и «Мега».

- Установка информационного табло в торговом зале позволит снизить нагрузку на персонал, работающий в пункте вакцинации, исключить большое скопление желающих поставить прививку и сэкономит время. Посетителям торговых центров необходимо будет только взять талон и дождаться своей очереди, – сообщили в пресс-службе администрации города.

В ТЦ «Дирижабль» электронной очереди пока нет, но для удобства граждан введена предварительная запись на вакцинацию. Записаться можно накануне по номеру 8 343 200 20 95 с 8.00 до 20.00.

Отметим, сегодня в Екатеринбурге работают 17 медучреждений, 38 кабинетов вакцинации, восемь мобильных пунктов и 18 прививочных бригад, где можно поставить прививку от коронавирусной инфекции.

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