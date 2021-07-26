В Екатеринбурге студентка укусила полицейского в ходе задержания

Наряд задержал агрессивную компанию на парковке ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23 июля около трех часов ночи наряд ДПС увидел, как каршеринговая машина выезжает из леса на Московском тракте в Верх-Исетском районе.

Экипаж потребовал от водителя остановиться, но машина продолжила движение, к тому же выехала на полосу встречного движения, а потом заехала на парковке торгового центра.

Там из автомобиля выбежали двое мужчин и 17-летняя девушка. Убегая, один из мужчин выбросил полиэтиленовый пакет. Всех троих удалось задержать. Правда, девушка успела оказать сопротивление – она укусила полицейского за левую руку.

За грубость и оскорбления, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование студентку городского колледжа привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

За причинение полицейскому ссадин и кровоподтеков девушку могут привлечь к ответственности. Материалы для принятия решения направлены в районный следственный отдел.

24-летний мужчина, который выбросил наркотики, грозит наказание по части 1 статьи 228 УК. В выброшенном пакете найдены таблетки мефедрона весом 1,33 грамма и МДМА массой 1,39 грамма.