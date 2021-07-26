Клиенты Tele2 в Екатеринбурге заказали на 51% больше SIM-карт в интернет-магазине

Мобильный оператор Tele2 проанализировал динамику цифровых подключений в первом полугодии 2021 года.

Тренды роста объема интернет-шопинга отразились в увеличении числа покупок в онлайн-канале Tele2. Компания продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения клиентов и фиксирует рост подключений через сайт. Пользователи все чаще приобретают SIM-карты онлайн: с начала года количество заказов с доставкой в целом по регионам присутствия Tele2 в России выросло на 20%.

В Свердловской области в январе-марте 2021 года количество заказов SIM-карт через интернет-магазин выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2021 года клиенты Tele2 в регионе сделали на 6% больше заказов в интернет-магазине, чем в январе этого года. Пик заказов на доставку SIM-карт в Екатеринбурге пришелся на март 2021 года.

При заказе SIM-карты пользователи на Урале отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Наиболее популярный тарифный план у челябинцев, заказавших SIM-карты с доставкой, – «Мой онлайн». На втором месте – «Мой разговор», на третьем – тариф «Классический».

Самыми активными покупателями в цифровом канале Tele2 стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 36,7% от общего числа клиентов. При этом доли заказов, которые делают клиенты более зрелого возраста, выросли. Активность покупателей в категории от 35 до 44 лет – на 1,4 п. п., от 45 до 54 лет – на 1,6 п. п. Еще одна интересная тенденция – в 2021 году женщины стали чаще приобретать SIM-карты в цифровом канале. Если в прошлом году довольно заметно преобладали заказы мужчин (56,4% против 43,6%), то в этом доли мужчин и женщин распределились почти поровну: 51,3% и 48,7% соответственно.

Стать клиентом Tele2 в онлайн-канале просто. Для этого нужно выбрать номер и оформить заказ на сайте tele2.ru. Также можно перейти в сеть оператора со своим прежним номером в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в разделе «Перейти в Tele2». При заполнении заявки необходимо указать контактные и паспортные данные, выбрать тариф и способ доставки. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, где клиент может пройти простую процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. Либо SIM-карту можно забрать в ближайшем удобном пункте доставки.