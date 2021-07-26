Посиделки со спиртным в Каменском районе закончились убийством

Убийство произошло на этом садовом участке. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В ночь на 24 июля на территории садового участка в Каменском районе было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами. По этому факту следственный отдел города Каменск-Уральский возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

- В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Следственным комитетом и полицией, установлен и задержан подозреваемый – неработающий местный житель, который под бременем неопровержимых улик сознался в содеянном, - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь отмечает, что в день происшествия компания из четырех человек, среди которых был подозреваемый, употребляла спиртное.

Нож сыщики нашли на садовом участке. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Двое гостей повздорили между собой, что и закончилось трагедией. После того, как фигурант причинил ножевые ранения собутыльнику, то попытался скрываться от сыщиков в квартире у своей матери, - рассказывает Горелых. Он уточнил, что полиция сумела задержать подозреваемого «по горячим следам». Также у мужчины изъяли нож - предполагаемое орудие убийства.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о выборе меры пресечения. Суд удовлетворил его и выбрал заключение мужчины под стражу.

Следствие по данному уголовному делу продолжается. Силовики уже осмотрели места происшествия. Сейчас они допрашивают свидетелей и назначают комплекс необходимых экспертиз. Также планируется отправить подозреваемого на судебную психиатрическую экспертизу.