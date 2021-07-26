Болельщики ФК «Урал» смогут вернуть деньги за билеты на матч с «Краснодаром»

Матч прошел 25 июля при пустых трибунах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поклонники футбола, которые купили билеты на матч между командами «Урал» и «Краснодар», который прошел в воскресенье, 25 июля, на «Екатеринбург Арене», смогут вернуть свои деньги.

- Тем, кто купил билеты онлайн, деньги будут возвращены автоматически в ближайшее время. Сроки зависят от технических возможностей банков и платёжных систем, через которые вы приобретали билеты. Болельщики, которые купили билеты в клубном магазине, для возврата денежных средств должны подать заявление именно в магазине клуба, – сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

Зрителей не пустили из-за коронавирусных ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий матч «Урал» проведет также на домашней арене. Его соперником станет ФК «Нижний Новгород». Решение о том вернуться ли зрители на трибуны пока не принято.

Напомним, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области, власти и руководство клуба приняли решение провести матч без зрителей. Матч смогли посмотреть только VIP-болельщики.

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