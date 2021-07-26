В Екатеринбурге возобновится ремонт улицы Викулова

Улицу Викулова стали ремонтировать, но позже работы остановили. Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге возобновится ремонт улицу Викулова, которую закрыли для движения в начале лета. Реконструкция была приостановлена в связи с бездействием предыдущего подрядчика, с которым в итоге расторгли контракт.

Чтобы успеть завершить ремонт до холодного периода, мэрия нашла новую подрядную организацию – ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

- Специалистам ГУДСР предстоит залатать дыру, которая образовалась из-за предыдущего нерадивого исполнителя, в том числе это касается сроков выполнения работ. Подрядчик готов исполнить свои обязательства не позднее 1 октября 2021 года, — сообщили в администрации города. Также организации предстоит доделать ремонт проезжей части и тротуаров по Викулова от Татищева до Крауля. Планируется обновить 13 тысяч квадратных метров покрытия. Протяженность объекта составляет 560 метров. Работы начнутся в ночь на 27 июля.