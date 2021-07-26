Спасатели объявили штормовое предупреждение на Урале на 27 июля

Во вторник в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 июля в Свердловской области. По данным синоптиков, во вторник в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

- В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели в очередной раз предупредили автовладельцев о необходимости быть предельно аккуратными на дорогах, и не парковать транспорт рядом с рекламными щитами у фасадов зданий и возле больших деревьев.

На улице следует находиться как можно дальше от линий электропередач, эстакад и мостов. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 и 112.