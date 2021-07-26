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Общество26 июля 2021 14:40

В Екатеринбурге запускают новый троллейбусный маршрут

На нем можно будет доехать с Уралмаша на Эльмаш
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Новый троллейбусный маршрут запустят с 1 августа

Новый троллейбусный маршрут запустят с 1 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 августа запускают новый троллейбусный маршрут, на котором можно будет добраться с Уралмаша на Эльмаш и обратно. Новый маршрут № 33 заменит два старых - № 13 и № 16.

- Троллейбус будет следовать по улицам: Коммунистическая - Ломоносова - Восстания - Ильича - Старых Большевиков - Фрезеровщиков - Таганская - Краснофлотцев - Старых Большевиков - Фронтовых Бригад, - рассказали в Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга.

Планируется, что в рабочие дни по 33 маршруту будет курсировать 11 машин с интервалом в 6-8 минут в часы пик и 6-14 минут в остальное время. В выходные дни по маршруту горожан будут возить 9 машин с интервалом от 6 до 16 минут.