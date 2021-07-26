Пересчет пенсий, детские выплаты, скидки на авиабилеты: как изменится жизнь с августа 2021 года

Нововведения позволят россиянам сэкономить Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа 2021 года жизнь россиян немного поменяется, так как власть готовит новшества в нескольких сферах.

1. С 1 августа 2021 года работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Перерасчет произведут по результатам работы за предыдущий год. Пенсионный фонд России начислит пенсионные баллы за прибавившийся за год стаж и уплаченные с заработка страховые взносы. То есть перерасчет коснется тех, кто на пенсии устроился работать официально в 2020 году.

Важный момент: если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающий пенсионер сейчас надбавку не получил, потому что заработанные баллы уже учтены в момент выхода на пенсию. Об этом пишет NEWS.ru.

2. С 16 августа 2021 года родители получат выплаты на школьников в возрасте до 18 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

3. С 22 августа 2021 года автовладельцы получат возможность покупать ОСАГО без техосмотра автомобиля. Это новшество не касается автобусов, автомобилей такси, грузовиков и автомобилей старше четырех лет.

Теперь страховщики не будут проверять информацию о прохождении технического осмотра. Однако обязанность прохождения техосмотра все-таки остается.

4. С 6 августа 2021 года предпринимателей обяжут направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров. Федеральная налоговая служба будет регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей ФН-П. Работа с накопителем старого образца возможна до истечения срока его действия.

Новые правила распространяются на всех продавцов, включая тех, кто продает товары, не подлежащие обязательной маркировке.

5. С 1 августа по 30 сентября 2021 года пассажирам поездов дальнего следования предоставят скидку в размере 30%: на плацкарт. Это касается верхних и боковых мест части номеров. Скидку дадут только индивидуальным путешественникам.

Также в августе правительство намерено ввести льготные тарифы на авиабилеты для семей с детьми. Скидки будут субсидироваться по 46 маршрутам, среди которых Владивосток, Калининград, Казань и Ярославль.

С учетом скидки стоимость одного билета в одном направлении составит от 4,6 тысячи до 10,9 тысячи рублей.

6. С 1 августа 2021 года пошлина на экспорт нефти вырастет на 6,3 доллара за тонну и составит 67,8 доллара за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла подрастет с 18,4 доллара до 20,3 доллара, на экспорт бензина до 20,3 доллара, на нафты с 33,8 доллара до 37,2 доллара.

Пошлина на сжиженный газ составит 9 долларов, на чистовые фракции сжиженных углеводородных газов – 7,2 доллара, на кокс – 4,4 доллара за тонну.