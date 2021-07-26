На Урале из лагеря из-за заболевших сотрудников отправили домой целый отряд

Ребят, контактировавших с заболевшими сотрудниками, отправили из лагеря домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в лагере «Чайка» у нескольких сотрудников подтвердились тесты на коронавирус. Об этом рассказал директор лагеря Всеволод Караваев. Из-за выявленных случаев коронавирусной инфекцией начало четвертой и пятой смен перенесли на неделю.

- Четвертая смена начнется 2 августа, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

В оперштабе рассказали, что в лагере был зарегистрирован один случай заноса и благодаря оперативно проведенным противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям не получил распространения.

- Досрочно вывезти пришлось один отряд, остальные смогли продолжить отдых. Вероятно, организатор взял больший временной люфт для набора и обследования персонала и проведения дополнительных профилактических мероприятий, - рассказали в оперштабе «КП-Екатеринбург».

В УрФУ отметили, что перед началом новых смен в лагере будет проведена дезинфекционная обработка всех корпусов, а сотрудники дополнительно сдадут ПЦР-тесты.