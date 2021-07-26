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Общество26 июля 2021 13:50

У Дворца молодежи из-за пассажира, которому стало плохо, останавливали движение трамваев

Мужчине вызвали скорую помощь
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Трамваи стояли, пока мужчину, которому стало плохо, не забрали медики

Трамваи стояли, пока мужчину, которому стало плохо, не забрали медики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Ленина, возле Дворца молодежи в сторону Площади 1905 года сегодня днем, 26 июля было остановлено движение трамваев. Вагоны встали из-за пассажира, которому стало плохо. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

Как рассказали в диспетчерской трамвайно-троллейбусного управления, мужчину забрали в больницу. Сейчас движение трамваев уже восстановлено.

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