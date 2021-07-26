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Общество26 июля 2021 13:47

В Екатеринбурге запретят размещать батуты где попало

Места для установки аттракционов будут разыгрывать через аттракционы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев пообещал урегулировать вопрос с батутами в Екатеринбурге. Фото: Instagram губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев пообещал урегулировать вопрос с батутами в Екатеринбурге. Фото: Instagram губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев недоволен тем, что на набережной Городского пруда в сквере у Драмтеатра появился батут. Это, по мнению губернатора, выглядит диковато.

Глава региона выступил с идеей запретить выставлять батуты, где попало.

- Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку. Но площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов, - рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, эта проблема возникла из-за недоработки закона. Этот проблем будет исправлен в ближайшее время, так как МУГИСО уже разработало проект постановления, по которому землю бизнес сможет использовать только платно. А землю под аттракционы в Екатеринбурге и Свердловской области будут разыгрывать на открытых аукционах.