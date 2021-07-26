Венский фестиваль в Екатеринбурге посетили 20 тысяч человек

Венский фестиваль второй год проходит с коронавирусными ограничениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 20 тысяч человек посетили мероприятия XII Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге. Он длился 24 дня, сообщили в пресс-службе смотра.

- Было показано 26 фильмов из более 10 стран. Фестиваль традиционно завершился новогодним концертом Венской филармонии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фестиваля.

Также пресс-служба отметила, что показывали концерт от 1 января 2021 года, который из-за коронавирусных ограничений проходил при пустом зале.

Фестиваль традиционно проходил на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Несмотря на коронавирусные ограничения, вход на все мероприятия был свободный. Только на посещение открытия требовалась регистрация.

У входа на площадку стояли санитайзеры, у посетителей проверяли температуру и наличие маски. Посадочные места были расположены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Ограничение по количеству людей на площадке составляло 500 человек.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге создали по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим в столице Австрии. В Екатеринбурге фестиваль организовывают каждое лето с 2010 года.