Евгений Куйвашев раскритиковал батут на набережной Городского пруда

Евгений Куйвашев не рад батуту под окнами своей работы. Фото: Instagram губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал появление батута в сквере у Драмтеатра на набережной Городского пруда в Екатеринбурге.

Глава региона прошелся по аллее и сфотографировал место для развлечений, заявив, что батуту на газоне в сквере не место.

- Выглядит диковато — рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Губернатор считает, что батуты нельзя устанавливать не только в сквере, но и на площади Первой пятилетки, на площадке у ГЦСИ и у Музея ИЗО.

Отметим, что этот батут вызвал волну возмущений у жителей Екатеринбурга.