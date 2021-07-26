С экс-депутата Госдумы Валерия Язева требуют 756 миллионов рублей

В 2020 году Валерий Язев признан банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С бывшего депутата Госдумы и экс-владельца управляющей компании «Ява» Валерия Язева и непосредственного руководителя организации Игоря Гребенщикова требуют через суд взыскать долг в 755,9 миллиона рублей.

По данным «Коммерсант-Урал», заявление о привлечении их к ответственности подал в Арбитражный суд Свердловской области конкурсный управляющий компании «Ява» Александр Борноволоков. Заседание по делу о банкротстве назначено на 29 июля.

Отметим, что в августе 2020 года Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом.