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Общество26 июля 2021 12:59

С экс-депутата Госдумы Валерия Язева требуют 756 миллионов рублей

Эта сумма равна долгу его компании
Арина ЛЕБЕДЕВА
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В 2020 году Валерий Язев признан банкротом

В 2020 году Валерий Язев признан банкротом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С бывшего депутата Госдумы и экс-владельца управляющей компании «Ява» Валерия Язева и непосредственного руководителя организации Игоря Гребенщикова требуют через суд взыскать долг в 755,9 миллиона рублей.

По данным «Коммерсант-Урал», заявление о привлечении их к ответственности подал в Арбитражный суд Свердловской области конкурсный управляющий компании «Ява» Александр Борноволоков. Заседание по делу о банкротстве назначено на 29 июля.

Отметим, что в августе 2020 года Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом.