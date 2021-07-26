Количество отправленных с вокзалов СвЖД посылок увеличилось на треть с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

Сервис экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу» на Свердловской магистрали становится все популярнее. За шесть месяцев 2021 года количество небольших посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь было отправлено и получено 10,7 тыс. посылок, конвертов и бандеролей (за шесть месяцев 2020 года – 8,2 тыс.).

Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, картины и постеры, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Фото: предоставлено СвЖД

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в справочно-информационных стойках или в помещениях дежурного помощника начальника вокзала. На СвЖД услуга предоставляется на 27 больших и пригородных вокзалах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Гороблагодатская, Серов, Первоуральск, Ревда, Дружинино, Камышлов, Тавда, Пермь-2, Чусовская, Верещагино, Кунгур, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Нижневартовск, Пыть-Ях, Верхнекондинская, Приобье. В целом по стране сервис охватывает 247 крупнейших вокзалов.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Сразу при оформлении отправителю сообщают время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 400 рублей.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства