В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по застройке Цыганского поселка

Цыганский поселок стали застраивать со стороны улицы Металлургов. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге началось общественное обсуждение проекта застройки Цыганского поселка многоэтажками. Речь идет об участке на ВИЗе в границах улиц Краснокамской, Плотников, Викулова и Коперника, сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения проводятся с 23.07.2021 по 27.08.2021», - говорится в сообщении. Отмечается, что участники обсуждений, прошедшие идентификацию, смогут внести предложения с 30 июля по 13 августа включительно.

Оставить замечания можно будет на сайте администрации Екатеринбурга в соответствующем разделе, либо в письме к департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Также о желаемых изменениях можно написать в книге учета посетителей экспозиции проекта. Она будет проходить с 30 июля по 13 августа в здании мэрии, расположенном по адресу Ленина, 24а. Проект, который будут рассматривать на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации Екатеринбурга 30 июля.

Цыганский поселок на ВИЗе особо привлекателен для застройщиков. Рядом с ним расположены крупнейшие торговые центры, транспортные развязки, а также лесополоса и Верх-Исетский пруд.

Впервые о застройке Цыганского поселка многоэтажками в 2013 году на встрече в школе №121 заговорил Александр Высокинский, который готовился бороться за пост главы Екатеринбурга. А спустя 7 лет в феврале 2020 года на общественных слушаниях в администрации города приняли решение о переводе земли в поселке из статуса Индивидуальной жилой застройки в статус Многоэтажной жилой застройки