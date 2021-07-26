В Екатеринбурге временно изменили маршрут 083 автобуса

По измененному маршруту автобус будет ездить до 22 августа

В Екатеринбурге изменили маршрут 083 автобуса курсирующего от Монтажников до ЖК «Светлый». По измененному маршруту он будет ездить до 22 августа. Кроме того, в сторону Монтажников временно отменяются остановки ТЦ «Фан Фан», Посадская, Белореченская и вводятся остановки Московская, Чкалова, Ясная.

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- Изменения связаны с продлением работ по строительству тепломагистрали на перекрёстке улиц Посадская и Белореченская, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга предупредили о продлении перекрытия для проезда перекрестка Посадской и Белореченской. Планировалось, что строительство тепломагистрали закончат к 18 июля, однако позже срок окончания работ сдвинули на 22 августа.