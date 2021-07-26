Предприятия ЕВРАЗа на Урале – лидеры в охране труда и природоохранной деятельности

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК победили в XVIII отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинациях «Природоохранная деятельность» и «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

По итогам работы в 2020 году, ЕВРАЗ КГОК получил высокую оценку за реализацию проекта «Риск-управление», а также масштабные меры по противодействию пандемии коронавируса. Компания направила более 800 млн рублей на обеспечение безопасных условий труда на комбинатах во время пандемии COVID-19, более 100 млн рублей – на помощь медицинским и социальным учреждениям Урала.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК в 2020 году направил на реализацию природоохранных мероприятий около 2 млрд рублей. На предприятии введена в работу современная доменная печь №6 и остановлена устаревшая домна №5, что позволило снизить выбросы на 235 тонн в год. Проект реализован в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Сегодня, с учетом запущенной домны №7, ЕВРАЗ НТМК имеет самое чистое и одно из самых эффективных доменных производств в России.

Экологические мероприятия на ЕВРАЗ НТМК в 2020 году включали также модернизацию аспирационных установок в конвертерном и колесобандажном цехах, на участке шлакообразующих смесей управления подготовки производства. Смонтировано три пылеулавливающих установки в фасонно-литейном и углеподготовительном цехах коксохимического производства. Все это позволит снизить выбросы пыли на 35 тонн в год. Модернизация оборудования для перехода комбината на более экологичные технологии будет продолжаться.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Ежегодно на комбинате снижают нагрузку на водные объекты. В 2020 году реконструирован прудок-осветлитель на реке Малой Кушве, что позволило значительно усилить очистку воды. Вода очищается при помощи биотехнологий: высших водных растений – эйхорнии, пистии, являющихся природными биологическими фильтрами. В водоемы выпускается микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. Проводится зарыбление местных водоемов мальками белого амура и толстолобика. Для сохранения водных объектов Нижнетагильский металлургический комбинат ежегодно увеличивает объем использования воды в замкнутом производственном цикле.

Организаторы ежегодного отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.