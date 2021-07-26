Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 июля 2021 11:35

Медики начали выезжать на «ковидные» адреса на машинах мэрии Екатеринбурга

Глава города уверен, что это сэкономит силы и время медработников
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Часть автопарка мэрии Екатеринбурга временно передана врачам

Часть автопарка мэрии Екатеринбурга временно передана врачам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга передала медицинским учреждениям 24 автомобиля для выездов врачей и медсестер к больным коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Алексей Орлов.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 крайне напряженная и медики работают на пределе возможностей.

- Теперь медицинские работники будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время. Первые 10 автомобилей сегодня уже вышли на линию, - заявил в своем видеообращении Орлов.

На сайте мэрии отмечается, что машины оборудованы зонирующими перегородками. Водители начинают работать с самого утра и до полного закрытия заявок, которые поступили от больниц.

Ранее сообщалось, что администрация города решила передать более 20 машин из собственного автопарка в ведение медицинских учреждений.

Мэрия Екатеринбурга передала автомобили для врачей
Первые автомобили администрации Екатеринбурга вышли на помощь врачам. Видео: пресс-служба администрации города