В Ревде на сутки отключат горячую воду

Горячую воду отключат из-за ремонтных работ на газораспределительной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ревды в четверг, 29 июля отключат горячую воду. Как объяснили в администрации города, отключение связано с ремонтными работами на газопроводе. Вернуть горячую воду обещают горожанам через сутки.

- Будет произведена остановка ГРС «Ревда» с полным прекращением поставки газа. Отключение газораспределительной станции коснется только крупных промышленных объектов и потребителей. Соответственно будет остановлена работа городской котельной - поставка горячей воды будет ограничена, - рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом подача газа жителям будет проходить в штатном режиме без перебоев. Также ревдинцев предупредили, что перед проведением ремонтных работ будет слышен сильный шум, так как специалисты будут проводить стравливание природного газа в атмосферу.