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Общество26 июля 2021 10:57

Погода в Нижнем Тагиле на 26 и 27 июля 2021 года

В уральском городе будет пасмурно и прохладно
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В конце июля в Нижний Тагил пришла прохлада

В конце июля в Нижний Тагил пришла прохлада

Фото: Лев ИСТОМИН

Последняя рабочая неделя в Нижнем Тагиле началась с прохладной и пасмурной погоды. Столбики термометров будут держаться на отметках +15 …+19 градусов.

26 июля в Нижнем Тагиле воздух днем прогреется до максимальной отметки в +19 градусов, к ночи температура опустится до +5 градусов.

Во вторник, 27 июля, днем будет +15…+19 градусов, возможен дождь, порывы ветра будут достигать 16 метро в секунду. Ночью будет всего +12 градусов.

Чуть теплее в Нижнем Тагиле будет к выходным. Об этом пишет портал TagilCity.ru.