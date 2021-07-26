Погода в Нижнем Тагиле на 26 и 27 июля 2021 года

В конце июля в Нижний Тагил пришла прохлада Фото: Лев ИСТОМИН

Последняя рабочая неделя в Нижнем Тагиле началась с прохладной и пасмурной погоды. Столбики термометров будут держаться на отметках +15 …+19 градусов.

26 июля в Нижнем Тагиле воздух днем прогреется до максимальной отметки в +19 градусов, к ночи температура опустится до +5 градусов.

Во вторник, 27 июля, днем будет +15…+19 градусов, возможен дождь, порывы ветра будут достигать 16 метро в секунду. Ночью будет всего +12 градусов.

Чуть теплее в Нижнем Тагиле будет к выходным. Об этом пишет портал TagilCity.ru.