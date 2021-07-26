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Происшествия26 июля 2021 10:48

Сотрудницу Уральского юридического института МВД проверяют из-за велосипедиста, сбитого на ЕКАД

В субботу женщина съехала на островок безопасности и наехала на мужчину на велосипеде. Он скончался
Илья МОХОВ
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Авария произошла в субботу днем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Авария произошла в субботу днем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В субботу на 62 километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги «Ниссан Кашкай» сбил 29-летнего велосипедиста. Молодой человек ехал на нем по краю проезжей части. Прибывшая скорая повезла пострадавшего в городскую больницу Екатеринбурга №23. Но в дороге он скончался от травм.

По предварительной информации, водитель иномарки, двигаясь в сторону Чусовского тракта съехал на островок безопасности и наехал на велосипедиста.

Как рассказал источник в силовых структурах, после аварии у молодого человека была открытая черепно-мозговая травма. Как оказалось, за рулем машины сидела женщина. Освидетельствование показало, что она была трезвой. Также выяснилось, что она работает на одной из руководящих должностей в Уральском юридическом институте МВД России. Сейчас по факту аварии идет проверка.

Иномарка сбила велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Иномарка сбила велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Велосипедист в аварии получил открытую черепно-мозговую травму. Он скончался.

Велосипедист в аварии получил открытую черепно-мозговую травму. Он скончался.