Сотрудницу Уральского юридического института МВД проверяют из-за велосипедиста, сбитого на ЕКАД

Авария произошла в субботу днем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В субботу на 62 километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги «Ниссан Кашкай» сбил 29-летнего велосипедиста. Молодой человек ехал на нем по краю проезжей части. Прибывшая скорая повезла пострадавшего в городскую больницу Екатеринбурга №23. Но в дороге он скончался от травм.

По предварительной информации, водитель иномарки, двигаясь в сторону Чусовского тракта съехал на островок безопасности и наехал на велосипедиста.

Как рассказал источник в силовых структурах, после аварии у молодого человека была открытая черепно-мозговая травма. Как оказалось, за рулем машины сидела женщина. Освидетельствование показало, что она была трезвой. Также выяснилось, что она работает на одной из руководящих должностей в Уральском юридическом институте МВД России. Сейчас по факту аварии идет проверка.

Иномарка сбила велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга