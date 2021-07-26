В Реже из-за плохого ремонта крыши во время дождей затопило школу

Школе пришлось заключать договор с новым подрядчиком после того как первый не справился с ремонтом крыши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже из-за плохого ремонта крыши во время дождей затопило среднюю общеобразовательную школу № 46. К ситуации подключилась прокуратура и выяснила, что образовательное учреждение заключало договор на проведение работ с кровлей здания с ООО «Стройка».

После того, как школу затопило директор МДОУ СОШ № 46 обращалась в управление образования Режевского городского округа с просьбами оказать влияние на подрядчика и устранить нарушения, однако там не приняли никаких мер, чтобы восстановить крышу в школе.

- В ходе проверки Режевской городской прокуратурой установлен факт ненадлежащего осуществления контроля со стороны управления образования Режевского городского округа при приемке выполненных работ, в связи с чем городской прокурор в адрес главы Режевского городского округа внес представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

После прокурорской проверки с школой заключен новый договор по ремонту кровли здания с компанией «Сафьяновская медь». Работы должны провести на безвозмездной основе. Кроме того прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые дадут уголовно-правовую оценку действиям подрядчика и должностных лиц, принявших некачественные работы.