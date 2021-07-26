Терапевт из Нижнего Тагила умерла от коронавируса

Галина Морева. Фото: с сайта поликлиники

В Нижнем Тагиле из-за осложнений, связанных с коронавирусом, скончалась врач-терапевт Галина Морева. О ее смерти сообщается на сайте местной поликлиники № 4.

«Галина Анатольевна, проработала в больнице более 33 лет, многие годы заведующая терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике им. III Интернационала. Талантливая, светлая, добрая, выполняла свои обязанности на высоком профессиональном уровне», - говорится в сообщении.

В поликлинике уточнили, что Морева заразилась коронавирусом и тяжело переносила инфекцию.

Сотрудники больницы отзываются о погибшей как о талантливом и добром человеке. По их словам, Морева была профессионалом в своем деле и умела находить подход к пациентам.

Прощание с врачом состоится 26 июля в 14.00 часов в Свято-Троицком Соборе.

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