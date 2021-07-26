На Урале девочке, получившей травму на качелях, выплатят 150 тысяч рублей

Девочка травмировалась, когда потеряла равновесие и упала с металлического основания качели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 12-летняя девочка, гуляя на площадке во дворе дома на улице Суворова, получила серьезные травмы, а именно рану бедра, голени и ссадины голеностопов. Школьница травмировалась, когда потеряла равновесие и упала с металлического основания качели-балансира. Ее госпитализировали в хирургическое отделение горбольницы Каменска-Уральского.

Инцидент произошел в июле 2019 года. В феврале 2020 года «Горстройцентр» - организацию обслуживающую качели, на которой упала девочка, оштрафовали на 300 тысяч рублей за ненадлежащие содержание детской площадки. Кроме того прокурор Каменска-Уральского обратился в Красногорский суд с иском к компании и попросил взыскать компенсацию морального вреда ребенку в 300 тысяч рублей.

Суд взыскал с «Горстройцентра» только 150 тысяч. Однако компания не согласилась с таким решением и обратилась в облсуд, чтобы снизить размер компенсации до 50 тысяч рублей.

- Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отметила, что суд первой инстанции, определяя размер денежной компенсации, учел обстоятельства травмирования несовершеннолетней, а также характер полученных ребенком повреждений. Девочка до сих пор не может вести привычный образ жизни, травмированная нога не дает заниматься активными видами деятельности, а наличие шрама ограничивает ее в выборе одежды, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В итоге областной суд оставил решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского без изменения.

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