Уральские экстремалы поборются за голоса зрителей на Urban Battle Tele2

Мобильный оператор Tele2 запускает народное голосование за лучший проезд по маршруту в рамках проекта Urban Battle – городских соревнований для поклонников экстремальных видов спорта. С 23 июля по 6 августа зрители будут выбирать тех, кто быстрее, выше и сильнее всех. Общий призовой фонд проекта составляет 3 млн рублей.

Фото: предоставлено Tele2

В проекте Urban Battle Tele2 объединила поклонников разных видов спорта, при этом не важно, абонентами какого оператора связи они являются. В состязании принимают участие экстремалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Калининграда, Сочи и Ростова-на-Дону. Райдеры, фрираннеры, bmx-байкеры, скейтеры сплотились, чтобы проверить на скорость себя и мобильный интернет Tele2 и провести тест-драйв в экстремальных условиях.

В Екатеринбурге свое мастерство показали 5 команд: Ekbomb, Grill (победители баттла прошлого года), «Лига Т», «Торнадо3000» и «У нас можно не кататься». В каждом регионе проведения конкурса есть номинация на лучшую команду – победители получат 300 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий получит одна из 53 команд. А еще каждый спортсмен может претендовать на 1, 2 или 3 место в индивидуальном зачете. Финал проекта состоится 7 августа в прямом эфире – лучших райдеров в каждом городе выберут известные спортсмены – профессионалы в своих категориях.

Фото: предоставлено Tele2

Для участия в Urban Battle городские экстремалы подали заявку на сайте проекта, а приглашенные члены жюри отобрали лучших райдеров. Все команды выбрали несколько разных маршрутов и мест в Екатеринбурге, показали, на что они способны, и устроили экстремальный тест-драйв для 4G-интернета Tele2. Спортсмены стримили заезды и трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях с помощью смартфона с SIM-картой Tele2. Это наглядно показало высокое качество быстрого мобильного интернета оператора.

Все эти эфиры стали частью профессионального видеоролика каждой команды, которые Tele2 создала для экстремалов. Все видеоролики уже выложены на сайте проекта, и до 6 августа включительно поклонники уличных видов спорта могут отдать свой голос за понравившуюся команду. Смотрите прямой эфир с объявлением победителей на сайте проекта 7 августа из любой точки мира.