«Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Бургас

Рейс в Бургас из Екатеринбурга запустили «Уральские авиалинии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово накануне, 25 июля, возобновили рейсы в Болгарию. Летать в Бургас начали самолеты «Уральских авиалиний».

- Самолет Airbus A320 российского авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 15:18 местного времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Улететь в Болгарию теперь можно будет из столицы Урала по воскресеньям в 14:45. Продолжительность полета до аэропорта в Бургасе составит около 4,5 часов.

Отметим, что для путешествия в Болгарию, туристам необходимо иметь сертификат вакцинации, документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус или ПЦР или экспресс-тест на антиген.