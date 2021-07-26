До работы на самокате добираются 9% свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области считают самокаты опаснее велосипедов. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Они провели опрос среди работающих жителей Свердловской области и выяснила, пользуются ли они велосипедами и электросамокатами, чтобы добраться до работы и насколько уверены в безопасности такого транспорта.

По шкале от 1 до 5 (где 5 - «очень опасный») до 2 баллов велосипеду поставили 51% опрошенных, а самокату - только 26%. При этом оценку «очень опасно» велосипеду поставили 7%, а самокату - 22%.

При этом 41% свердловчан рассказали, что им приходилось добираться до работы на велосипеде, 9% - на самокате, остальные эти виды транспорта обычно не используют. При этом 74% при поездке на велосипеде/самокате стараются максимально соблюдать правила дорожного движения, еще 22% признались, что делают это лишь частично.

Согласно результатам опроса, 65% свердловчан из тех, что пользуются велосипедом или самокатом, ездят по тротуарам, 22% стараются выбирать велодорожки и только 13% двигаются по проезжей части. Интересно, что 15% берут велосипеды и самокаты в аренду, а 78% имеют свой.