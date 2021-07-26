По прогнозам синоптиков, самым холодным днем на этой неделе будет среда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя июля в Свердловской области будет прохладной. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров не будут подниматься выше 22 градусов. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, в понедельник, 26 июля, местами пройдут небольшие дожди с усилением ветра до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +22 градусов.

Во вторник, 27 июля, синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, во время которым порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +7-+12 градусов, днем потеплеет до +15-+22 градусов.

В среду, 28 июля, также ожидаются кратковременные дожди. Ночью на севере региона значительно похолодает - столбики термометров опустятся до +4 градусов. В остальной части региона будет от +7 до +12 градусов. Днем воздух немного прогреется – синоптики обещают от +14 до +19 градусов. Ветер местами также будет порывистым до 18 метров в секунду.

Тепла не стоит ждать свердловчанам до конца рабочей недели. Небольшое потепление ожидается только в пятницу - днем столбики термометров в поднимутся до +24 градусов.