Олигарх Игорь Алтушкин подарил квартиру женщине-инвалиду, у которой сгорел дом

Женщина не верила, что это не сказка, пока не подписала документы на квартиру. Фото: Фонд святой Екатерины

Бизнесмен и глава РМК Игорь Алтушкин купил новую квартиру для пенсионерки и инвалида третьей группы Аллы Колтышевой. В июле от последствий коронавируса у женщины умер сын. Но на этом испытания в жизни пенсионерки не закончились.

В квартире у женщины произошел пожар. После него женщина была вынуждена ютиться в комнате соседа.

- Условия, в которых приходилось жить Алле Леонидовне, невыносимые. О ситуации узнал предстатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин и принял решение помочь, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Меценат приобрел для женщины новую квартиру в том же районе, чтобы Алла Леонидовна могла пользовалась привычной инфраструктурой. Дом обустроен пандусами и грузовым лифтом, а квартира полностью обставлена мебелью. Делать ремонт и другие вложения в квартиру не придется.

- Поверила, что это не сказка, лишь когда подписала документы и зашла в квартиру. Здесь все рядом и удобно, - цитируют счастливую пенсионерку в Фонде святой Екатерины.

Женщина выразила благодарность Игорю Алтушкину и всем сотрудникам Фонда за участие в ее судьбе.