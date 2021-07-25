Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние данные на 25 июля 2021

Состояние 693 госпитализированных оценивается как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области подтвердилось 491 новых случаев COVID-19. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, больше заражений выявлено у жителей Екатеринбурга (+126).

Сейчас общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 103 933.

- Состояние 747 госпитализированных оценивается как тяжелое, - отметили в оперштабе.

Среди указанного числа пациентов 457 находятся в реанимационных отделениях. 356 из них – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев таких случаев на Среднем Урале достигло 4 243.