В Екатеринбурге загорелась гостиница: людей выводили в дыхательных аппаратах

Сообщение о пожаре поступило в начале шестого утра. Фото: ГУ МЧС

В Екатеринбурге ранним утром 25 июля горело здание гостиницы, расположенной на улице Восточной.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило спасателям в 05:16.

- На площади 20 квадратных метров сгорели личные вещи и внутренняя отделка номера , находящегося на 4 этаже 5-этажного здания гостиницы, - уточнили в ведомстве.

Номер на четвертом этаже гостиницы полностью выгорел

Выводить людей из задымленного здания спасателям пришлось при помощи дыхательных аппаратов. Таким образом были спасены восемь человек.

- В результате пожара пострадал один человек, находящийся в номере, - уточнили в МЧС.

В 05:31 пожар удалось локализовать, а через пару минут ликвидировать открытое горение. В тушении были задействованы 22 человека и шесть единиц спецтехники. Причину произошедшего установят пожарные дознаватели.