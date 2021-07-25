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Происшествия25 июля 2021 8:35

В Екатеринбурге загорелась гостиница: людей выводили в дыхательных аппаратах

В результате пожара пострадал один человек
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Сообщение о пожаре поступило в начале шестого утра. Фото: ГУ МЧС

Сообщение о пожаре поступило в начале шестого утра. Фото: ГУ МЧС

В Екатеринбурге ранним утром 25 июля горело здание гостиницы, расположенной на улице Восточной.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило спасателям в 05:16.

- На площади 20 квадратных метров сгорели личные вещи и внутренняя отделка номера , находящегося на 4 этаже 5-этажного здания гостиницы, - уточнили в ведомстве.

Номер на четвертом этаже гостиницы полностью выгорел

Номер на четвертом этаже гостиницы полностью выгорел

Выводить людей из задымленного здания спасателям пришлось при помощи дыхательных аппаратов. Таким образом были спасены восемь человек.

- В результате пожара пострадал один человек, находящийся в номере, - уточнили в МЧС.

В 05:31 пожар удалось локализовать, а через пару минут ликвидировать открытое горение. В тушении были задействованы 22 человека и шесть единиц спецтехники. Причину произошедшего установят пожарные дознаватели.