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Общество24 июля 2021 17:28

Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождя с грозой

Во вторник ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Во вторник лучше зонт не забывать.

Во вторник лучше зонт не забывать.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге будет не такой жаркой, как минувшая. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов по Цельсию. Днем они поднимутся до +19...+21. Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Во вторник, 27 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза, при которой будут порывы ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +11...+13 градусов, а днем +20...+22.