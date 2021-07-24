Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождя с грозой

Во вторник лучше зонт не забывать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге будет не такой жаркой, как минувшая. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов по Цельсию. Днем они поднимутся до +19...+21. Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Во вторник, 27 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза, при которой будут порывы ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +11...+13 градусов, а днем +20...+22.