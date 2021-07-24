Блогер Илья Варламов высказался о решении властей Екатеринбурга убрать 73 километра заборов

Совсем скоро в городе будет меньше преград. Фото: instagram.com/glava.ekb

Популярный блогер Илья Варламов, знаменитый своими критическими обзорами благоустройства российских городов, вновь написал о Екатеринбурге. Правда, теперь не для того, чтобы поругать, а чтобы похвалить. В частности, блогеру-урбанисту понравилась инициатива — убрать из столицы Урала лишние заборы.

- Прекрасно! Дело ведь не только в самом Екатеринбурге, который в кои-то веки решил стать более дружелюбным для людей, а в том, что к нам приходит понимание, как город должен или не должен выглядеть, - написал Илья Варламов в своем блоге. - Противопешеходные заборы — это дорого, уродливо, бесполезно и, самое главное, опасно. Многие, в том числе чиновники, почему-то уверены, что эти ограждения способны кого-то спасти.

В пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил районным администрациям демонтировать ограждения. Всего будет убрано 73 километра заборов.