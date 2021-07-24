В Екатеринбурге пожарные спасли из горящей многоэтажке четырех человек

На место ЧП прибыло семь пожарных машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полдень помощь пожарных понадобилась на улице Московской в Екатеринбурге. Там в девятиэтажном доме на шестом этаже загорелся электрощиток. Дым стал распространяться по подъезду. К месту ЧП прибыли семь пожарных машин и 21 сотрудник МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - По лестничным маршам эвакуированы 15 человек, детей нет.

Никто из людей не пострадал. Пламя было потушено к 13.27.