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Происшествия24 июля 2021 14:23

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящей многоэтажке четырех человек

Еще 15 эвакуировались самостоятельно
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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На место ЧП прибыло семь пожарных машин.

На место ЧП прибыло семь пожарных машин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полдень помощь пожарных понадобилась на улице Московской в Екатеринбурге. Там в девятиэтажном доме на шестом этаже загорелся электрощиток. Дым стал распространяться по подъезду. К месту ЧП прибыли семь пожарных машин и 21 сотрудник МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - По лестничным маршам эвакуированы 15 человек, детей нет.

Никто из людей не пострадал. Пламя было потушено к 13.27.