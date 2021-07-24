В дендропарке Екатеринбурга нашли тело мужчины с розой на груди

Следственный комитет организовал проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В дендрологическом парке на улице Первомайской в Екатеринбурге прохожие сегодня обнаружили тело мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи.

- Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в 08.40 часов, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По одной из версий, у мужчины возможно, были проблемы с сердцем или оторвался тромб. Его личность сейчас устанавливают сыщики уголовного розыска.

По предварительной информации, ранее мужчина был судим - при осмотре тела в районе груди у него обнаружили много татуировок.

- В том числе, в виде лица человека, а рядом с рисунком - нецензурное выражение, и роза с шипами, - добавляет Валерий Горелых. - Мужчина худощавый, волосы короткие, темные, на нем синие джинсы, футболка и черные кроссовки «Адидас».

Следственный комитет организовал проверку.

- При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, телесных повреждений не имеется, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Тело умершего направлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти.