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Происшествия24 июля 2021 7:45

На улице Черепанова сгорел автомобиль

Пламя охватило машину практически полностью
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Машина загорелась поздно вечером. Фото: читатель «КП»

Машина загорелась поздно вечером. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге в пятницу поздно вечером на улице Черепанова загорелся автомобиль.

- На площади в четыре квадратных метра сгорел автомобиль Toyota Mark, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

Автомобиль сгорел практически полностью. Никто из людей не пострадал. По одной из версий, пожар начался из-за технической неисправности.

На место ЧП выезжали пожарные. Фото: читатель «КП»

На место ЧП выезжали пожарные. Фото: читатель «КП»

Машина сгорела почти полностью. Фото: читатель «КП»

Машина сгорела почти полностью. Фото: читатель «КП»