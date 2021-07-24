На улице Черепанова сгорел автомобиль

Машина загорелась поздно вечером. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге в пятницу поздно вечером на улице Черепанова загорелся автомобиль.

- На площади в четыре квадратных метра сгорел автомобиль Toyota Mark, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

Автомобиль сгорел практически полностью. Никто из людей не пострадал. По одной из версий, пожар начался из-за технической неисправности.

На место ЧП выезжали пожарные. Фото: читатель «КП»