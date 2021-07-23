Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки

Теперь жители Екатеринбурга могут жарить шашлыки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Он действовал с 26 апреля и запрещал разводить костры на природе во время жаркой и сухой погоды. Постановление об отмене режима подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования «город Екатеринбург», - написано в документе.

Власти города посчитали, что ситуация с пожарной обстановкой стабилизировалась. Напомним, что за нарушения противопожарного режима полагался административный штраф.

Также стоит отметить, что на территории Свердловской области противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Евгения Куйвашева, продолжает действовать.