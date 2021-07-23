Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 20:01

Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки

В уральской столице отменили противопожарный режим
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь жители Екатеринбурга могут жарить шашлыки

Теперь жители Екатеринбурга могут жарить шашлыки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Он действовал с 26 апреля и запрещал разводить костры на природе во время жаркой и сухой погоды. Постановление об отмене режима подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования «город Екатеринбург», - написано в документе.

Власти города посчитали, что ситуация с пожарной обстановкой стабилизировалась. Напомним, что за нарушения противопожарного режима полагался административный штраф.

Также стоит отметить, что на территории Свердловской области противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Евгения Куйвашева, продолжает действовать.