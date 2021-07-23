«Его подруга очень переживала»: бездомному псу, которого переехала «Нива», нужна срочная операция

Очевидцы уверены, что мужчина видел пса, но не стал останавливаться. Фото: скрин с видео

Утром 22 июля на заправке Арамили мужчина на автомобиле «Нива» переехал бездомного пса. Четвероногий друг жил вместе со своей подругой недалеко от этой заправки, где их подкармливали неравнодушные местные жители.

После происшествия волонтеры нашли покалеченного пса. Он не вставал на заднюю лапу, поэтому было принято решение отвезти его в клинику.

- Самое трогательное, что его подруга очень переживала, когда грузили пса в машину. Она какое-то время бежала за автомобилем. Но собака кормящая, поэтому не стали ее забирать. Побоялись, что щенки погибнут. Да и некуда нам их поместить, – рассказали волонтеры.

В клинике выяснилось, что Даймонд, так назвали пострадавшего, молодой пес, ему около года. Обследования показали, что у пса перелом бедра с трещиной. Сейчас ему требуется операция, чтобы вставить пластину.

- Все манипуляции вытерпел - ни рыка, ни писка. Добрейшей души пес – добавили волонтеры, рассказав об обследовании собаки.

Так же в Зоозащите сообщили, что собрали необходимую информацию по установлению личности водителя «Нивы».

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