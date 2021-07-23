В Нижнем Тагиле семь автобусных маршрутов изменят схему движения

Часть автобусов изменит свой маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 25 июля по 6 августа будет закрыто движение на перекрестке Карла Маркса - Первомайская. Из-за ограничения изменится схема движения у семи автобусных маршрутов – сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Так, автобусы под номерами 4, 5, 7, 14, 20, 30, 31 будут ехать по улицам Газетной, Пархоменко и далее по проспекту Ленина.

Временная остановка будет организована у дома №44 по улице Газетная. Перекрытие движения связано с ремонтом теплотрассы на улице Карла Маркса.

Напомним, открыть движение планировалось в июле, но сроки ремонтных работ были сорваны, поэтому ограничения продлятся до августа.