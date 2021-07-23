Суд снял арест на счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака

Лев Ковпак через суд "отыграл" счета и имущество обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области снял арест на счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, а также его отца – основателя торговой сети «Кировский» Игоря Ковпака на общую сумму в 1 миллиард рублей. При этом, арест оставлен в силе арест счетов супруги депутата Вероники Ковпак.

Вместо прежнего решения суд принял новое – арестовать помещения торгового центра по улице Восстания в Екатеринбурге, а также земельного участка. Наложен арест и на доли участия Ковпаков в компании «Армаг».

Лев Ковпак, присутствовавший на заседании вместе с группой юристов, заявил, что его семья попала под беспрецедентную атаку. Арест имущества может привести к остановке работы торговой сети, которая потеряет ликвидность.

Представитель Ковпаков сказал на суде, что их сторона готовит встречный иск к кредитору на сумму в 39 миллиардов рублей. Обвинения в свой адрес Лев Ковпак назвал голословными.

- Это черный пиар, но правда все равно будет за нами, - заявил Лев Ковпак «КП-Екатеринбург».

Отметим, что 21 июля 2021 года Арбитражный суд наложил арест на счета и имущество Льва и Игоря Ковпаков на сумму в 1 миллиард рублей. Также арестованы счета супруги Льва Ковпака - Вероники Ковпак.

Решение принято после по заявлению арбитражного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова, который посчитал, что компанию банкротят.

Лев Ковпак заявил «КП-Екатеринбург», что все это – черный пиар перед выборами в Государственную думу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы Лев Ковпак об аресте имущества на миллиард: «Это чернуха, которая закончится завтра». Арест на счета и имущество семьи предпринимателей наложил Арбитражный суд (подробнее)

Свердловский арбитраж арестовал счета и имущество семьи депутата Госдумы Ковпака. Народный избранник мог списывать долги через подставные фирмы (подробнее)