Пациентов пока отправляют к врачам Краснотурьинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Североуральска закрыли травматологическое отделение. Это произошло из-за нехватки медицинского персонала. Об отсутствии кадров сообщила замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

- Там такая кадровая ситуация, что врачи уволились, вышли на пенсию. Сегодня мы активно работаем с руководителем медицинской организации по укомплектованию штата, - рассказала Ютяева.

Проблему пытаются решить. В ближайшее время будут привлечены врачи из других регионов, также в Североуральской больнице рассчитывают на помощь на ординаторов Уральского государственного медицинского университета.

Заместитель министра отметила, что отделение не закрывают насовсем.

- Оно будет функционировать, как только оно будет укомплектовано врачами, — заверила Екатерина Ютяева.

Сейчас пациентов из Североуральска отправляют в травматологическое отделение больницы Краснотурьинска.